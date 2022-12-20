«Немає жодного вцілілого будинку» – Кириленко про Мар’їнку, Красногорівку, Авдіївку

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що через постійні обстріли фактично «неможливо проживати» у Мар'їнці, Красногорівці, Авдіївці.



«В таких містах як Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка проживати фактично неможливо у зв'язку з тим, що люди у своїх домівках не перебувають. Вони перебувають у підвальних приміщеннях, тому що обстріли постійні. Немає жодного вцілілого будинку», – сказав він в ефірі телемарафону.



За словами Кириленка, оскільки війська РФ застосовують БПЛА, а потім починають обстріли артилерією та з РСЗВ, вони умисно обстрілюють житловий сектор.



«Тому що його (ворога) мета – сіяти паніку і застосовувати тактику випаленої землі», – додав голова ОВА.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє про обстріли цих населених пунктів Донеччини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.