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Війська РФ ведуть наступальні дії на трьох напрямках фронту – Генштаб

Українські поліцейські охороняють блокпост біля Слов’янська Донецької області, 17 грудня 2022 року, ілюстраційне фото

Війська РФ ведуть наступальні дії на трьох напрямках фронту, а також намагаються покращити своє положення на Куп’янському напрямку, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в фейбуці.

Протягом доби армія РФ завдала три ракетних удари по цивільних об’єктах у Запорізькій області, а також здійснила десять обстрілів із РСЗВ.

«Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку», – пише Генштаб.

Протягом доби авіація ЗСУ завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових, уточнили в Генштабі.

Артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів, додали українські військові.

Перевірити ці дані незалежно в умовах війни неможливо.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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