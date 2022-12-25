Російська армія хоче розпочати наступ на ще одному напрямку – Генштаб ЗСУ

Армія РФ сподівається розпочати наступ на ще одному напрямку фронту, окрім атак під Бахмутом та Авдіївкою, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, схід України залишається «головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил». Щодоби РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, танковим вогнем намагається вражати українські позиції та використовує авіацію.

«Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат», – розповів Череватий.

За його словами, лише за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено.

«Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону», – зазначив Череватий.

За даними Донецької ОВА, від 24 лютого загинули понад 1200 цивільних жителів Донеччини, поранені – більш ніж 2700. Наразі невідома точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.