Ситуація на Харківщині за минулу добу: одна людина загинула і одна постраждала через обстріли РФ

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані поблизу кордону і лінії зіткнення, є загиблий і постраждала серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп’янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої середній», – написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, на Куп’янському напрямку обстріли велися з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Про обстріли на Куп’янському напрямку повідомляв вранці Генштаб ЗСУ. Також військові зазначали, що сили оборони України напередодні відбили атаку військ РФ у районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.