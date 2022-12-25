Семеро цивільних поранені на Донеччині за добу через російські обстріли – ОВА

На Донеччині внаслідок російських обстрілів поранено сімох місцевих жителів, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 24 грудня росіяни поранили сімох мирних жителів Донбасу: 5 – у Бахмуті, 1 – у Максимільянівці та 1 – у Предтечиному», – повідомив Кириленко у Telegram.

Встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі немає можливості, зазначив він.

За даними Донецької ОВА, від 24 лютого загинули понад 1200 цивільних жителів Донеччини, поранені – більш ніж 2700. Наразі невідома точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.