За добу ЗСУ відбили атаки військ РФ у межах 15 населених пунктів – Генштаб

За минулу добу українські військові відбили атаки армії РФ в районах 15 населених пунктів.

«Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області», – повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Українські військові повідомляють: протягом минулої доби ЗСУ завдали чотири удари по районах зосередження військ РФ.

«Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об’єкти окупантів», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Розпочалася триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.