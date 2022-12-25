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Під обстріл військ РФ потрапив Краматорськ – атаковано промзону

Мер Краматорська Олександр Гончаренко каже, що попередньо – без жертв

Російські війська 25 грудня завдали удару по Краматорську Донецької області, повідомляє у фейсбуці мер Олександр Гончаренко.

«Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією, без жертв», – йдеться в повідомленні Гончаренка.

Російські війська регулярно обстрілюють промзону у Краматорську.

Влада регулярно закликає жителів Донеччини евакуюватися з регіону.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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