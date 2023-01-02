На деокупованій Харківщині виявили 25 катівень – поліція

На деокупованій Харківщині українські правоохоронці виявили 25 катівень, повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.



«Харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс «руський мир» в наші мирні села і міста. Загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області – виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифікували 656 загиблих», – написав він у фейсбуці.



За його даними, від початку повномасштабного вторгнення російські обстріли Харківщини не припиняються, через це загинуло 1699 цивільних, у тому числі 74 дитини.



«Армія російських варварів, вбивць і ґвалтівників робила все, щоб знищити наші міста. З 24 лютого обстріли Харківської області з боку російської федерації не припинялися ні на день.Загалом станом на 1 січня 2023 року в Харківській області: загинуло 1699 цивільних осіб, у тому числі 74 дитини, поранено 2596 цивільних», – повідомив він.

Володимир Тимошко також додав, що через російські обстріли на Харківщині зруйновано і пошкоджено 9617 будинків, 1428 з них – у Харкові.

У вересні 2022 року у результаті наступу українські сили звільнили більшість території Харківщини. Свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Але станом на 1 листопада, за даними влади, 29 населених пунктів Харківщини ще залишалися під російською окупацією.