На Харківщині затримали експоліцейського, який співпрацював із окупаційними військами – ОГП

Колишнього поліцейського затримали на Харківщині за підозрою в державній зраді, повідомив Офіс генерального прокурора 3 січня.

За даними слідства, в червні минулого року колишній правоохоронець співпрацював із російськими військовими під час окупації Куп’янська.

«Він обійняв псевдопосаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а потім став так званим «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых» у псевдоправоохоронному органі. Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих жителів, українських правоохоронців та учасників АТО», – заявляє ОГП.

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За повідомленням, чоловіка затримали в Куп’янському районі. Його підозрюють у державній зраді. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ.