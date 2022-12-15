Змушував місцевих збирати тіла загиблих: ДБР повідомило про підозру експравоохоронцю з Лиману

Державне бюро розслідувань розслідує дії колишнього працівника правоохоронних органів у Лимані на Донеччині, який співпрацював із окупаційною владою. Про це відомство повідомило 15 грудня.

За даними ДБР, чоловік не став евакуюватися з міста, пішов на співпрацю із російськими військовими та отримав посаду у окупаційній «народній міліції».

«За наказами окупаційної влади фігурант доставляв до місць примусових робіт незаконно затриманих громадян, змушував людей збирати тіла загиблих, виконувати іншу роботу», – йдеться в заяві.

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Бюро повідомило фігуранту про підозру в державній зраді. Кваліфікація справи передбачає довічне ув’язнення в разі обвинувального вироку.

За даними ДБР, від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 грудня бюро відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці, 915 з них – за фактом державної зради.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.