Рятувальник на Луганщині працював на «ЛНР», а потім здався правоохоронцям – Офіс генпрокурора

Правоохоронці передали до суду справу щодо працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області, який працював на окупаційну владу, повідомив Офіс генерального прокурора 21 листопада.

За даними слідства, диспетчер державного пожежно-рятувального загону обласного управління ДСНС залишився в окупованому селище Мілове Старобільського району. У квітні 2022 року він склав «присягу на вірність псевдореспубліці» і почав працювати в так званому «Міловському районному відділі МНС ЛНР».

«Через деякий час чоловік усвідомив протиправність та ганебність свого вчинку. Прибув на підконтрольну Україні територію та здався правоохоронним органам. Під час допиту він розкаявся у скоєному та добровільно видав у якості речового доказу посвідчення так званого «працівника МНС ЛНР», – йдеться в повідомленні.

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За даними ОГП, чоловік співпрацював зі слідством та надав детальні свідчення. Справу щодо нього відкрили за частиною 2 статті 111 – «державна зрада».

Ця частина передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду, якщо обвинувачений не вчиняв дій на виконання наказів іноземної держави чи організації і добровільно здався органам української влади.

Державне бюро розслідувань повідомило на початку листопада, що 1050 злочинів проти національної безпеки, в тому числі 872 кримінальні провадження за статтею про державну зраду.