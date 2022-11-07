Колишню російську чиновницю в Криму ув’язнили на 12 років за держзраду

Український суд засудив до 12 років позбавлення волі колишню російську чиновницю з Криму за звинуваченням у державній зраді (частина 1, стаття 111 Кримінального Кодексу України). Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Протягом 2014-2021 років, будучи в Криму на посаді у так званому «міністерстві економічного розвитку», зрадниця особисто сприяла запровадженню окупаційного режиму в регіоні та відкрито підтримувала злочини російських військових та агресію Росії проти України. Колаборантку засуджено за державну зраду до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні відомства.

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19 квітня стало відомо, що у Львові затримали 58-річну колишню російську чиновницю з Криму, яка з 2014 до 2021 року працювала в одному з російських міністерств Криму.

У квітні Державна прикордонна служба України повідомляла, що затримана у Львові за підозрою у державній зраді чиновниця з Криму раніше намагалася втекти до Польщі.

Українські прикордонники не назвали ім’я та прізвище затриманої. З власних джерел у правоохоронних органах Крим.Реалії стало відомо, що йдеться про Тетяну Незеленнікову. Її публічних коментарів або коментарів її захисту у цій справі немає.

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Раніше Офіс генерального прокурора України направив до суду обвинувальний акт щодо восьми осіб – керівників російської адміністрації у Криму та Севастополі.

У січні 2022 року повідомлялося, що Деснянський районний суд Києва розглядатиме обвинувальний акт щодо російського голови Криму Сергія Аксьонова, спікера російського парламенту Криму Володимира Константінова, колишнього російського прокурора Криму Наталії Поклонської та ще п’ятьох високопосадовців окупованого півострова.