Справу за обвинуваченням чиновників окупаційної влади Росії у Криму розглядатиме Деснянський суд Києва

Кримінальне провадження за обвинуваченням чиновників окупаційної адміністрації Криму розглядатиме Деснянський районний суд Києва, повідомила пресслужба суду.
«Київський апеляційний суд визначив підсудність кримінального провадження щодо чиновників окупаційної влади Російської Федерації в Криму», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 5 січня колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила клопотання Офісу генерального прокурора щодо визначення підсудності обвинувального акта одному з районних судів Києва.
У повідомленні суду не зазначають прізвища обвинувачених, але, як випливає з інкримінованих їм статей та перших літер прізвищ, йдеться про тих же осіб, про яких йшла мова у даних від ОГП наприкінці грудня 2021 року прозавершення розслідування щодо них. Тоді вказувались лише посади підозрюваних, але у період, який вивчатиме суд, проросійськими високопосадовцями в окупованому Криму були Сергій Аксьонов, Володимир Константінов, Наталія Поклонська та інші. Обвинувальний акт стосується загалом восьми обвинувачених.
За даними слідства, підозрювані високопосадовці окупованого півострова, у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Криму та міста Севастополя, «створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали активну участь у її діяльності».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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