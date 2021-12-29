Завершено розслідування щодо керівництва окупаційної адміністрації Криму – ОГП

В Офісі генпрокурора України повідомили про завершення розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації Росії в Криму.

«Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб – очільників окупаційної адміністрації РФ у Криму та місті Севастополі. Так званих «голову республіки Крим», «голову державної ради республіки Крим», колишнього «прокурора республіки Крим» та ще п’ятьох посадовців обвинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади у складі злочинної організації», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, високопосадовці окупованого півострова, у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Криму та міста Севастополя, «створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали активну участь у її діяльності».

«Вони надали сприяння РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. Члени організації, зокрема взяли участь в утворенні окупаційних органів, безпосередньо очолили їх та керували ними. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ», – повідомили в ОГП.

В СБУ додають, що покарання за вчинення особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У відомствах не називають прізвищ підозрюваних, але у вказаний період проросійськими високопосадовцями в окупованому Криму на згаданих посадах були Сергій Аксьонов, Володимир Константінов, Наталія Поклонська та інші.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.