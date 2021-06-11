АРК передала до суду матеріали справи щодо Поклонської, Аксьонова та Константинова

Прокуратура Автономної республіки Крим завершила досудове розслідування в рамках кримінального провадження щодо вісьмох колишніх високопоставлених чиновників Криму. Про це 11 червня повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора України.
Йдеться, зокрема, про:
- ексдепутата Верховної Ради Криму, в подальшому так званому голову російського уряду Криму (ці посади займав Сергій Аксьонов)
- колишнього голову Верховної Ради АР Крим, в подальшому голову російського парламенту Криму (обставини вказують на Володимира Константинова)
- колишньому прокуророві Генеральної прокуратури України, згодом –прокурора окупованого Криму (Наталі Поклонській)
«Під час досудового розслідування встановлено, що чиновники окупаційної адміністрації Росії протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу і зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали участь в ній і сприяли окупації півострова», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Колишнім кримським чиновникам інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду і створення злочинної організації.
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«За результатами спеціального попереднього розслідування матеріали кримінальної виробництва відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, після чого обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті», – зазначають у прокуратурі.
Наталі Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму, а пізніше стала депутаткою Державної думи, прокуратура АРК повідомила про дві підозри за кількома статтями.
За версією слідства, Поклонська, Аксьонов, Константинов і ряд інших осіб створили злочинну організацію «з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної Республіки Крим, а також брали участь в ній».
Раніше Поклонська в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону сказала, що вона нібито не знає, в чому її звинувачують, бо їй «не прийшло письмове повідомлення».
У 2018 році адвокати Аксьонова скаржилися в ЄСПЛ на український суд.
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