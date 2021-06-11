АРК передала до суду матеріали справи щодо Поклонської, Аксьонова та Константинова

Прокуратура Автономної республіки Крим завершила досудове розслідування в рамках кримінального провадження щодо вісьмох колишніх високопоставлених чиновників Криму. Про це 11 червня повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора України.

Йдеться, зокрема, про:

ексдепутата Верховної Ради Криму, в подальшому так званому голову російського уряду Криму (ці посади займав Сергій Аксьонов)

колишнього голову Верховної Ради АР Крим, в подальшому голову російського парламенту Криму (обставини вказують на Володимира Константинова)

колишньому прокуророві Генеральної прокуратури України, згодом –прокурора окупованого Криму (Наталі Поклонській)

«Під час досудового розслідування встановлено, що чиновники окупаційної адміністрації Росії протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу і зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали участь в ній і сприяли окупації півострова», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Колишнім кримським чиновникам інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду і створення злочинної організації.

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«За результатами спеціального попереднього розслідування матеріали кримінальної виробництва відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, після чого обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті», – зазначають у прокуратурі.

Наталі Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму, а пізніше стала депутаткою Державної думи, прокуратура АРК повідомила про дві підозри за кількома статтями.

За версією слідства, Поклонська, Аксьонов, Константинов і ряд інших осіб створили злочинну організацію «з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної Республіки Крим, а також брали участь в ній».

Раніше Поклонська в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону сказала, що вона нібито не знає, в чому її звинувачують, бо їй «не прийшло письмове повідомлення».

У 2018 році адвокати Аксьонова скаржилися в ЄСПЛ на український суд.