Прокуратура АРК звернулася до суду через користування надрами в окупованому Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим подала три позови до Окружного адміністративного суду Києва та Житомирського окружного адміністративного суду про анулювання дозволів на користування надрами в окупованому Криму. Про це установа повідомила 11 червня.
Дозволи були видані двом українським та одній російській компаніям до окупації Криму 2014 року.
«У 2014 році, після окупації півострова, компанії здійснили свою перереєстрацію відповідно до законодавства РФ, продовживши діяльність та видобуток корисних копалин, у якості російських суб’єктів господарювання, однак на підставі вказаних спеціальних дозволів», – йдеться в повідомленні прокуратури.
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При цьому, згідно з роз’ясненням, компанії не інформували Державну службу геології та надр України про стан виконання Програми робіт та не подавали звітність щодо експлуатації корисних копалин, чим порушили чинне українське законодавство.
«Прокуратура АР Крим та м. Севастополя звернулася з позовними заявами про анулювання вказаним компаніям спеціального дозволу на користування надрами», – підсумовують у правоохоронному органі.
Прокуратура Криму не розкриває назви компаній, чиї дозволи намагається скасувати.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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