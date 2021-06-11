Прокуратура АРК звернулася до суду через користування надрами в окупованому Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим подала три позови до Окружного адміністративного суду Києва та Житомирського окружного адміністративного суду про анулювання дозволів на користування надрами в окупованому Криму. Про це установа повідомила 11 червня.

Дозволи були видані двом українським та одній російській компаніям до окупації Криму 2014 року.

«У 2014 році, після окупації півострова, компанії здійснили свою перереєстрацію відповідно до законодавства РФ, продовживши діяльність та видобуток корисних копалин, у якості російських суб’єктів господарювання, однак на підставі вказаних спеціальних дозволів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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При цьому, згідно з роз’ясненням, компанії не інформували Державну службу геології та надр України про стан виконання Програми робіт та не подавали звітність щодо експлуатації корисних копалин, чим порушили чинне українське законодавство.

«Прокуратура АР Крим та м. Севастополя звернулася з позовними заявами про анулювання вказаним компаніям спеціального дозволу на користування надрами», – підсумовують у правоохоронному органі.

Прокуратура Криму не розкриває назви компаній, чиї дозволи намагається скасувати.