У Криму хочуть звертатися до європейських судів з обвинуваченням України в «геноциді»

У парламенті окупованого Криму, підконтрольному Кремлю, заявили, що мають намір звернутися до європейських судів з обвинуваченням України в «геноциді» жителів півострова через припинення поставок дніпровської води й електроенергії з материкової частини України після анексії. Про це, зокрема, заявив перший віцеспікер кримського парламенту Єфім Фікс, повідомила 10 червня пресслужба підконтрольного Росії кримського парламенту.

«Ми пішли двома шляхами: перший – звернення про порушення кримінальної справи стосовно безпосередньо учасників, друге – звернення до судів із проханням про підтвердження факту нанесення матеріального збитку. І третій шлях – ми сьогодні працюємо над цим – це звернення до європейських судових інстанцій для визначення ось цих дій, всіх блокад як геноциду щодо громадян Росії, які проживають на території Республіки Крим», – цитує Фікса пресслужба.

Він повідомив, що російський Слідчий комітет створив робочу групу, яка направила чотири запити фактичній владі Криму для оцінки «шкоди в результаті введених Україною блокад».

«Сподіваюся, що найближчим часом ми будемо свідками притягнення до кримінальної відповідальності тих політичних діячів України, які вчинили акти геноциду по відношенню до кримчан», – сказав Фікс.

Українська сторона на ці заяви поки що не реагувала.

Влада Криму вже заявляла про готовність звертатися до міжнародного суду через «водну блокаду». Як заявляв голова підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов, перш ніж звертатися до міжнародних інстанцій будуть позови в російські суди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що відновлення подачі дніпровської води в Крим можливе тільки після його деокупації.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму».