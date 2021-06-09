«Ці розмови не мають сенсу»: що стоїть за заявами Олексія Арестовича про воду для Криму

Українська влада теоретично може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в Крим за «дуже серйозних поступок» із боку Росії. Про це заявив в інтерв’ю виданню «Телеграф» речник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі і радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

При цьому, згідно з офіційною позицією українського керівництва, дніпровська вода через Північнокримський канал може знову піти на півострів тільки після його деокупації. Зокрема, це прописано в нещодавно ухваленій Стратегії деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Тим часом російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін 3 червня заявив, що проблема забезпечення питною водою жителів Криму вирішена, вода подається без обмежень. У цілому на півострові на початку червня пройшли сильні зливи. Про нові заяви з приводу води для Криму і стан справ на півострові йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Фахівець із геоінформаційних систем Світового центру даних із геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон висловив Крим.Реалії думку, що, незважаючи на зливи, що пройшли на півострові, й оптимістичні оцінки російських чиновників, водний баланс півострова не відновлено.

Важко сказати, коли кримчани зможуть видихнути, адже попереду посушливе літо

«Тренд залишається тим самим: водосховища наповнюються з другої половини зими. Весна була досить багатоводною, а останні зливи просто допомогли цьому трендові. Частина водосховищ близька до свого нормального обсягу, в двох-трьох із них звичайні показники навіть перевищені. Але, як і раніше, залишаються водосховища невеликого обсягу, які навіть після таких рясних опадів наповнені лише на 50%. Наприклад, у Сімферопольському зараз рівень води нижчий, ніж в аналогічний період торік. Тобто водосховища в горах наповнені практично на 100%, а в тих, що біля великих міст – у Чорноріченському, Сімферопольському, – наповнюваність вкрай погана. Щоб у них набрався нормальний об’єм, решта літа теж має бути досить дощовим. Важко сказати, коли кримчани зможуть, як то кажуть, видихнути, адже попереду посушливе літо», – застерігає фахівець.

На думку Сергія Гапона, російські чиновники, говорячи, нібито проблема з водою в Криму вирішена, видають бажане за дійсне.

Тим часом речник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович на запитання журналістки «Телеграфа» про те, чи існують сценарії, за яких офіційний Київ може пустити воду на півострів, відповів: «Ні. Може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок із боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але чи Росія готова виводити?»

Арестович додав, що такі сценарії можуть висувати лише «експерти, на яких не лежить відповідальність за реалізацію політики».

Пізніше в своєму дописі у фейсбуці він висловив невдоволення тим, що журналісти сприйняли його слова за ознаку готовності офіційного Києва подавати воду в Крим. Цю ж позицію Олексій Арестович підтвердив журналістам Крим.Реалії.

Журналістка поставила суто теоретичне питання, і я відповів суто теоретично

«Якщо ви уважно читали мій пост, там спеціально написано, що Росія на це не піде. Тому такі розмови мають суто теоретичний характер, і про це можуть говорити лише люди, далекі від політики. А я, прийшовши в офіс президента, про це не говорю. Ця тема недискутабельна, до Донбасу вона не прив’язана. Існує стратегія реінтеграції Криму, в якій 66-й пункт забороняє постачати воду на півострів до його повного повернення під український контроль. Журналістка поставила суто теоретичне питання, і я відповів суто теоретично, двічі підкресливши, що це тільки теоретично. Я так і сказав, що ці розмови не мають сенсу. Але інші журналісти спробували зробити з цього сенсацію», – каже Арестович.

Проте голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі Крим.Реалії назвав заяви про можливе відновлення водопостачання Криму з материкової частини України в обмін на врегулювання ситуації на Донбасі неприйнятними навіть у такому контексті.

«Такі заяви про те, що можливі якісь обставини, за яких можна домовитися з Росією про постачання дніпровської води в Крим, я вважаю просто неприпустимими й такими, що руйнують єдиний державний підхід у цьому питанні. Те, що така заява була зроблена напередодні «Кримської платформи», де ми намагаємося щодня мобілізувати міжнародних партнерів навколо звільнення Криму і відновлення суверенітету України, – вона тим більше неприпустима», – наголошує Чубаров.

У свою чергу, голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв пояснює, в чому, на його думку, полягає шкода заяв про воду для Криму, що лунають від офіційних осіб в українській владі.

«Складається таке враження, ніби її представники періодично закидають сигнали про постачання води через Північнокримський канал в окупований Крим, щоб подивитися, як відреагує українське суспільство. Олексій Арестович, по-перше, – все-таки офіційний радник голови держави, по-друге, досить досвідчений блогер із більш ніж сотнею тисяч підписників. Він чудово розуміє, що за будь-яким сигналом може настати певна реакція. Я думаю, що теоретично міркувати може бабуся, сидячи на лавочці. До того ж іще з 2014 року багато експертів неодноразово говорили про те, що дії Росії на Донбасі – це один із варіантів розміну на Крим. А подача води на півострів – якраз один із етапів такого розміну. Добре, що українське суспільство, журналісти дуже швидко реагують: ми не будемо давати нашим чиновникам розслаблятися», – попередив Барієв.

Водночас український політолог Олег Саакян вважає навіть теоретичний сценарій розміну Донбасу на Крим неймовірним – і не тільки через офіційну позицію України.

Всім прекрасно зрозуміло, що воду в Крим ніхто не збирається пускати

«Арестович хотів або викликати «хайп» своєю заявою, або в будь-якому іншому варіанті – це не просто привернення уваги, що, звичайно ж, не до місця і не до часу. Всім прекрасно зрозуміло, що воду в Крим ніхто не збирається пускати, це неможливо і не вирішує жодних проблем для України і для населення півострова. Арестович зараз не в експертній позиції, а в позиції офіційного спікера. Відповідно, його необачно кинуті слова відразу ж сприймаються як відлуння можливої позиції влади. Тут же воно обростає певною конспірологією. В цілому я не думаю, що Крим може взагалі розглядатися як розмінна монета в проблемі сходу навіть за величезних поступок російської сторони, яких насправді навіть на горизонті поки не видно. Я впевнений, що в Кремлі не розглядають такі варіанти: вони звикли тільки відкушувати території, але не віддавати», – вважає політолог.

Олег Саакян підкреслює: щоб не втратити підтримку західних партнерів у протистоянні російській агресії, Україна не повинна допомагати Росії вирішувати проблеми, безпосередньо викликані окупацією півострова – зокрема, труднощі з водопостачанням.