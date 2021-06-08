Арестович не виключає, що позиція Києва щодо поставок води в окупований Крим може змінитися

Речник української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Росією Крим у випадку «дуже серйозних поступок» з боку Росії. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Так, на питання про те, чи є позиція української влади щодо поставки дніпровської води в Крим остаточною, чи існують сценарії, за яких можливо пустити воду на півострів, Арестович відповів: «Ні. Вона може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?»

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.