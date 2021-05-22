Проблема з водою в окупованому Криму загострилася через його мілітаризацію – МЗС України

Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо, а ситуація загострилася через масовану мілітаризацію Росією окупованого нею півострова. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях. Натомість, російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших», – зазначив представник МЗС.
Він нагадав, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.
«Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації», – додав Ніколенко.
Напередодні заступник директора департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов заявив, що дії влади України щодо окупованого Криму сприяють зростанню «міжнародної напруженості». До таких дій він, зокрема, відніс так звану «водну блокаду» півострова.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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