Проблема з водою в окупованому Криму загострилася через його мілітаризацію – МЗС України

Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо, а ситуація загострилася через масовану мілітаризацію Росією окупованого нею півострова. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях. Натомість, російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших», – зазначив представник МЗС.

Він нагадав, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.

«Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації», – додав Ніколенко.

Напередодні заступник директора департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов заявив, що дії влади України щодо окупованого Криму сприяють зростанню «міжнародної напруженості». До таких дій він, зокрема, відніс так звану «водну блокаду» півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.