Алуштинська «справа Хізб ут-Тахрір»: для обвинувачених кримчан вимагають від 14 до 19 років тюрми

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 10 червня на засіданні по алуштинському «справі Хізб ут-Тахрір» в ході дебатів сторін російський прокурор попросив для підсудних кримських татар від 14 до 19 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в об’єднанні «Кримська солідарність».
Як уточнюється, прокурор попросив винести пизначити Ленуру Халілову 19 років позбавлення волі з обмеженням свободи на один рік і дев’ять місяців, Руслану Месутову – 18 років з обмеженням свободи на один рік і дев’ять місяців, Руслану Нагаєва – 15 років і один рік обмеження волі, Ельдару Кантемірову – 14 років позбавлення волі з обмеженням на один рік.
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«Дані обмеження передбачають відсутність можливості виїхати за межі муніципалітету, змінювати місце проживання і роботи без повідомлення спеціальних органів. Крім того, для кожного з них обвинувач попросив три роки відбування покарання у в’язниці», – пояснили в об’єднанні.
Повідомляється, що 24 червня захист приступить до дебатів, де підсудні виступлять з останнім словом.
«Шалені терміни державного обвинувачення підзахисні вислухали стійко і без емоцій», –цитують активісти адвоката Айдера Азаматова.
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Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», що заборонена в Росії і на анексованій нею території Криму.
Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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