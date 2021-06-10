Алуштинська «справа Хізб ут-Тахрір»: для обвинувачених кримчан вимагають від 14 до 19 років тюрми

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 10 червня на засіданні по алуштинському «справі Хізб ут-Тахрір» в ході дебатів сторін російський прокурор попросив для підсудних кримських татар від 14 до 19 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в об’єднанні «Кримська солідарність».

Як уточнюється, прокурор попросив винести пизначити Ленуру Халілову 19 років позбавлення волі з обмеженням свободи на один рік і дев’ять місяців, Руслану Месутову – 18 років з обмеженням свободи на один рік і дев’ять місяців, Руслану Нагаєва – 15 років і один рік обмеження волі, Ельдару Кантемірову – 14 років позбавлення волі з обмеженням на один рік.

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«Дані обмеження передбачають відсутність можливості виїхати за межі муніципалітету, змінювати місце проживання і роботи без повідомлення спеціальних органів. Крім того, для кожного з них обвинувач попросив три роки відбування покарання у в’язниці», – пояснили в об’єднанні.

Повідомляється, що 24 червня захист приступить до дебатів, де підсудні виступлять з останнім словом.

«Шалені терміни державного обвинувачення підзахисні вислухали стійко і без емоцій», –цитують активісти адвоката Айдера Азаматова.

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Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», що заборонена в Росії і на анексованій нею території Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.