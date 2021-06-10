Суд в окупованому Криму продовжив арешт фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» на два місяці – адвокат

Підконтрольний Москві Ленінський районний суд в окупованому Криму продовжив термін утримання під вартою фігуранту кримської «справи Хізб ут-Тахрір» Яшару Шихаметову на 2 місяці. Судове засідання проходило в закритому режимі. Про це повідомили у громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Як розповів об’єднанню адвокат Олексій Ладін, захист подавав клопотання про допуск слухачів на даний процес, проте суд відмовив у його задоволенні. «Проведення судового засідання в закритому режимі необгрунтоване і незаконне», – вважає адвокат.

Шихаметов поскаржився адвокату на проблеми зі здоров’ям – регулярне підвищення артеріального тиску та біль в області серця.

«Людина вже немолода і в тортурних умовах слідчого ізолятора, на жаль, це вже буденна річ. Проте, він не падає духом», – зазначив Ладін.

17 лютого в Криму сталися масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління ФСБ Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їхніх будинках. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії. Кримських татар звинувачують у причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.