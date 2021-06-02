Денісова: фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір» забороняють спілкуватися кримськотатарською у російських судах

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що фігуранту алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ленуру Халілову забороняють спілкуватися рідною кримськотатарською мовою у російському суді.

«До мене звернувся адвокат українського політв’язня, кримського татарина Ленура Халілова, якого наразі судить Південний військовий окружний суд, що в Ростові-на-Дону за нібито «участь в терористичній організації «Хізб ут-Тахрір», яку окупаційна влада вважає такою. Зокрема, головуючий суддя вкотре забороняв Ленуру Халілову звертатися, спілкуватися і висловлювати свою правову позицію, надавати свідчення й покази рідною кримськотатарською мовою за допомогою перекладача», – написала Денісова у фейсбуці.

За словами Денісової, суд на клопотання адвоката надати Халілову перекладача відповів відмовою, розцінивши прохання захисту як «відмову від висловлювань на свій захист».

«Проте, згідно з чинним російським законодавством, а саме пунктом 6 частини 4 статті 47 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, обвинувачені мають право надавати покази та висловлюватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють», – зазначила Денісова.

Вона додала, що такі дії російських суддів є порушенням статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

«Відмова незаконно ув’язненим громадянам України – кримським татарам у наданні їм права при спілкуванні із судом скористатися перекладачем, наразі несе масовий і системний характер держави-окупанта. Переконана, цей метод використовується з метою позбавлення права на захист наших громадян, яких безпідставно утримують у в’язницях та незаконно судять», – наголосила омбудсмен.

У зв’язку з цим, український омбудсман заявила, що звертається до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяні Москалькової, а також до російських Вищої кваліфікаційної колегії суддів, генерального прокурора і до глави Південного військового окружного суду Росії з вимогою «відновити законні права Халілова і забезпечити дотримання процесуальних прав інших утримуваних владою громадян України».

Денисова регулярно публічно звертається з подібними вимогами до російської влади, однак найчастіше реакція на ці вимоги відсутня.

У березні повідомлялося, що суд в Росії вилучив з засідання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» за використання кримськотатарської мови.