Речник зовнішньополітичної служби ЄС закликав Росію звільнити незаконно засуджених кримських татар

Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано закликав Росію звільнити всіх засуджених з порушенням міжнародного права кримських татар. Про це він написав у твітері.
Стано зазначив, що його колега з представництва Євросоюзу в Росії був присутній на вчорашньому суді ялтинському «справі Хізб ут-Тахрір» і закликав до негайного звільнення Еміра-Усеїна Куку.
«Росія продовжує переслідувати кримських татар і правозахисників. Чиновник з представництва ЄС в Росії був присутній на сьогоднішньому (26 травня – ред.) суді над Еміром-Усеїном Куку. Європейський союз закликає до його негайного і безумовного звільнення, а також – всіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного законодавства. Крим – це Україна», – мовиться у повідомленні.
Напередодні, 26 травня, Верховний суд Росії розглянув касаційну скаргу адвоката і підсудних у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» і повністю відмовив у її задоволенні.
Емір-Усеїн Куку – кримськотатарський правозахисник і активіст. 12 листопада 2019 Військовий суд Південного округу сусідній Росії засудив його до 12 років позбавлення волі, звинувативши в організації діяльності терористичної організації. Правозахисний центр «Меморіал» вважає Куку політв’язнем, а Amnesty International – в’язнем совісті.
Посольство США в Україні раніше закликало Росію звільнити з ув’язнення кримськотатарського правозахисника Емір-Усеіна Куку, засудженого у «справі Хізб-ут Тахрір».
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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