Речник зовнішньополітичної служби ЄС закликав Росію звільнити незаконно засуджених кримських татар

Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано закликав Росію звільнити всіх засуджених з порушенням міжнародного права кримських татар. Про це він написав у твітері.

Стано зазначив, що його колега з представництва Євросоюзу в Росії був присутній на вчорашньому суді ялтинському «справі Хізб ут-Тахрір» і закликав до негайного звільнення Еміра-Усеїна Куку.

«Росія продовжує переслідувати кримських татар і правозахисників. Чиновник з представництва ЄС в Росії був присутній на сьогоднішньому (26 травня – ред.) суді над Еміром-Усеїном Куку. Європейський союз закликає до його негайного і безумовного звільнення, а також – всіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного законодавства. Крим – це Україна», – мовиться у повідомленні.

Напередодні, 26 травня, Верховний суд Росії розглянув касаційну скаргу адвоката і підсудних у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» і повністю відмовив у її задоволенні.

Емір-Усеїн Куку – кримськотатарський правозахисник і активіст. 12 листопада 2019 Військовий суд Південного округу сусідній Росії засудив його до 12 років позбавлення волі, звинувативши в організації діяльності терористичної організації. Правозахисний центр «Меморіал» вважає Куку політв’язнем, а Amnesty International – в’язнем совісті.

Посольство США в Україні раніше закликало Росію звільнити з ув’язнення кримськотатарського правозахисника Емір-Усеіна Куку, засудженого у «справі Хізб-ут Тахрір».