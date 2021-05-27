Ялтинська «справа Хізб ут-Тахрір»: суд в Росії залишив вирок без змін

Верховний суд Росії розглянув касаційну скаргу адвоката і підсудних у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» і повністю відмовив у її задоволенні, повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, у підсудних є можливість оскаржити це рішення, але вони мають спочатку обговорити це із захисниками.

«Сподіваються (підсудні – ред.), що щось зміниться в цій країні і всі хлопці вийдуть на свободу», – сказав Семедляєв.

У 2019 році рішенням Південного окружного військового суду у Ростові-на-Дону Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями сумління всіх фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав кримчан політичними в’язнями.

Фігуранти справи були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинуватили в причетності до забороненої в Росії та окупованому нею Криму ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».