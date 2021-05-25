У суді російського Ростова з 77 кримінальних справ 13 стосуються переслідування кримських татар –адвокат

У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону в першій інстанції розглядаються 77 кримінальних справ, з них 13 – щодо кримських татар. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.
«На сьогоднішній день у Південному окружному військовому суді, за інформацією суду, в першій інстанції 77 кримінальних справ. З них 13 щодо кримських татар – це 10,1 відсотка», – написав він у фейсбуці.
24 травня суддя Південного окружного військового суду Росії Олег Волков виписав окремі ухвали відразу трьом кримським адвокатам – Емілю Курбедінову, Едему Семедляєву та Назіму Шейхмамбетову, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Всі ці адвокати представляють інтереси фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Суддя ухвалив рішення в зв’язку з неявкою захисників в суд на процес Раїма Айвазова, Ремзі Бекірова, Ризи Ізетова, Шабана Умерова та Фархода Базарова 11 і 12 травня 2021 року.
Як уточнюється, адвокати мотивували свою неявку тим, що перебували у службовому відрядженні з 4 по 8 травня, і після повернення «Росспоживнагляд» наказав їм дотримуватися режиму самоізоляції до результатів ПЛР-тестів на коронавірус. При цьому лабораторії, які проводять тести, почали працювати тільки 11 травня.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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