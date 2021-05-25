У суді російського Ростова з 77 кримінальних справ 13 стосуються переслідування кримських татар –адвокат

У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону в першій інстанції розглядаються 77 кримінальних справ, з них 13 – щодо кримських татар. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«На сьогоднішній день у Південному окружному військовому суді, за інформацією суду, в першій інстанції 77 кримінальних справ. З них 13 щодо кримських татар – це 10,1 відсотка», – написав він у фейсбуці.

24 травня суддя Південного окружного військового суду Росії Олег Волков виписав окремі ухвали відразу трьом кримським адвокатам – Емілю Курбедінову, Едему Семедляєву та Назіму Шейхмамбетову, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Всі ці адвокати представляють інтереси фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Суддя ухвалив рішення в зв’язку з неявкою захисників в суд на процес Раїма Айвазова, Ремзі Бекірова, Ризи Ізетова, Шабана Умерова та Фархода Базарова 11 і 12 травня 2021 року.

Як уточнюється, адвокати мотивували свою неявку тим, що перебували у службовому відрядженні з 4 по 8 травня, і після повернення «Росспоживнагляд» наказав їм дотримуватися режиму самоізоляції до результатів ПЛР-тестів на коронавірус. При цьому лабораторії, які проводять тести, почали працювати тільки 11 травня.