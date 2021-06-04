Суд у Росії продовжив на три місяці арешт фігурантам «справи Хізб-ут Тахрір» – активісти

Південний військовий окружний суд у Ростові-на-Дону продовжив на три місяці арешт фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб-ут Тахрір». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Таким чином, Сейтвелі Сейтабдієв, Акім Бекіров, Рустем Сейтхалілов, Асан Яніков і Ескендер Сулейманов перебуватимуть під арештом до 17 вересня.

Як повідомляють активісти, клопотання про продовження запобіжного заходу фігурантам «справи Хізб-ут Тахрір» прокурор Сергій Айдінов висунув наприкінці засідання.

«Свою заяву він підкріпив тим, що підсудні можуть чинити тиск на свідків, спробувати втекти, а також вказав на тяжкість їх статті. Захист виступив із запереченням, Сіяр Панич звернув увагу, що всі свідки вже були допитані, інші адвокати повністю підтримали його і закликали суд відпустити обвинувачених з-під варти», – повідомляють активісти.

Фігурант «справи Хізб-ут Тахрір» Якім Бекіров заявив на суді, що особисто тримав речові докази в руках і ніколи не намагався їх знищити.

«Я згоден на домашній арешт, щоб жити в нормальних умовах, харчуватися нормальною їжею, а не перебувати за ґратами з тарганами й отримувати пайки зі свининою і цвіллю», – сказав Бекіров.

Асан Яніков на суді заявив, що вважає аргументи прокурора необґрунтованими, а прихованих свідків він назвав брехливими.

«Який тиск ми можемо чинити, якщо він нічого не знає?» – цитують Янікова активісти.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників «Кримської солідарності». Загалом було затримано 24 людини, у тому числі громадянські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров. Пізніше підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадянських журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками у березні 2019 року в Криму.