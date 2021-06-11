Військового підозрюють у передачі угрупованню «ДНР» даних про дислокацію і бойові завдання ЗСУ – ОГП

Військовослужбовцю Збройних сил України повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації, повідомила у п’ятницю пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, упродовж 2021 року військовослужбовець передавав учаснику терористичної організації «ДНР» інформацію щодо дислокації та планування бойових завдань одного з підрозділів Збройних сил України. За місцем проживання підозрюваного проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено зброю і бойові припаси, які він намагався використати для диверсійно-розвідувальної групи», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».