ДБР передало до суду справи щодо 9 суддів і 2 правоохоронців з Криму

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо дев’яти суддів та двох правоохоронців у Криму, повідомляє відомство 8 листопада.

«У жовтні 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно 9 суддів Апеляційного суду і місцевих судів та 2 правоохоронців з Криму за фактом державної зради. Обвинувальні акти направлені до суду», – йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, підозрювані працюють у незаконно створених російською окупаційною владою судах, прокуратурах та правоохоронних органах агресора.

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«Наразі зрадники забезпечують функціонування незаконно створених органів окупанта. Фігуранти обвинувачуються у державній зраді (частина 1 статті 111 КК України)», – заявляє ДБР.

Кваліфікація передбачає ув’язнення на термін до 15 років із конфіскацією майна.

За даними ДБР, від початку 2022 року співробітники відомства завершили спеціальне досудове розслідування щодо 50 суддів, шести прокурорів та двох поліцейських у Криму.