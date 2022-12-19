ДБР завершило розслідування щодо Януковича у справі про держзраду

Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента Вікторія Януковича та колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова за підозрою в державній зраді. Про це відомство повідомило 19 грудня.

Розслідування стосувалося передусім так званих «Харківських угод», які дозволили Росії збільшити військову присутність у Криму.

«Експрезидент-втікач забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну. Надалі так звані «Харківські угоди», ратифікувала Верховна Рада, і їх було імплементовано», – йдеться у заяві Бюро.

Читайте також: ДБР повідомило ексміністру оборони про підозру в держзраді через Харківські угоди

При цьому, зазначають у ДБР, Януковичу було відомо про те, що Росія перевищила передбачену угодами кількість військ, які розмістила в Криму.

«Все це сприяло захопленню росіянами території АР Крим та надалі утворення на захоплених територіях нових військових частин та підрозділів ЗС РФ, які своєю чергою були застосовані Російською Федерацією для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 до України», – підсумовує відомство.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру й оголосили в розшук низку колишніх урядовців часів Януковича. Один із них, за даними ДБР, перебуває на Кіпрі, ще один – у Білорусі.

27 квітня 2010-го року Верховна Рада ратифікувала Харківські угоди.

У 2021 році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод​. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.