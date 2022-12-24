У Харкові перейменували драмтеатр імені Пушкіна – Синєгубов

Харківська обласна рада перейменувала Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Відтепер заклад матиме назву «Харківський академічний драматичний театр». Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам’яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників і діячів», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, тільки у березні цей театр тричі потрапляв під російський обстріл: тоді було пошкоджене приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері.

«Це рішення – на часі. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію», – наголосив Синєгубов.

Цього місяця Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про пошкодження або руйнування внаслідок російського вторгнення близько 1000 об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури в Україні.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну в багатьох українських містах почали проводити так звану «дерусифікацію» – зокрема, перейменовувати назви вулиць, пов’язані з країною-агресором.

Крім того, Україною котиться хвиля знесень пам’ятників, зокрема, російському поету Олександру Пушкіну, через що виник термін «пушкінопад» – за аналогією з «ленінопадом», який був після Революції гідності.