У Дніпрі демонтували пам’ятник Пушкіну (фото)

У Дніпрі демонтували пам’ятник російському поету Олександрові Пушкіну в центрі міста на проспекті, який нещодавно мав його ім’я, а тепер зветься Лесі Українки. Як передає кореспондент Радіо Свобода, монумент зняли комунальники і відвезли на територію одного з комунальних підприємств.

Дніпряни фотографувалися на згадку з пам’ятником в останні хвилини його перебування на постаменті.

Також у місті демонтували пам’ятники Володі Дубініну.

Демонтаж відбувається до рішення виконкому Дніпровської міської ради. Хочуть зняти загалом 8 памятників.

На черзі – Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Їхню долю у подальшому вирішуватимуть колегіально, повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

16 листопада в Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки. Тоді ж у міськраді ухвалили рішення про заміну пам’ятника на цьому проспекті.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв та ще кілька об'єктів.