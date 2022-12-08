У Києві перейменували бульвар Дружби народів та ще 31 вулицю

Депутати Київради перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари столиці, назви яких були пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, бульвар Дружби народів перейменували на бульвар імені засновника української армії Миколи Міхновського. Депутати Київради перейменували вулиці в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

«Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців узимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних із країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії», – заявив мер Віталій Кличко.

Загалом у Києві вже перейменували 237 міських об'єктів. У листопаді Київрада перейменували 11 вулиць, зокрема, з’явилися вулиці імені Катерини Гандзюк та Ірини Бекешкіної.

Перед цим Київська міськадміністрація заявляла, що упродовж місяця отримали від громадськості понад 200 пропозицій щодо усунення з публічного простору Києва об’єктів, які відображають радянські та російські наративи.