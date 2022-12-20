Війна РФ проти України вразила близько 1000 об’єктів культури – міністерство

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про пошкодження або руйнування внаслідок російського вторгнення близько 1000 об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури в Україні.

«Цифри уточнюватимуться до кінця року, оскільки розпочато моніторинг також на деокупованих територіях на півдні та сході країни. Десятки будівель українських музеїв, бібліотек, мистецьких навчальних закладів нині з пошкодженими дахами та вибитими вікнами, або зруйновані», – цитує урядовий портал заступницю профільного міністра Катерину Чуєву.

За її словами, з настанням зими та російськими атаками на об’єкти критичної інфраструктури українські культурні інституції по всій країні залишаються без опалення та електрики і потребують підтримки.

За даними Мінкульту, в Україні є сім об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ще 17 входять до попереднього списку Всесвітньої культурної спадщини. Нині всі вони під загрозою.