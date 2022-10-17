Мінкульт сподівається відреставрувати пошкоджений дроном-камікадзе історичний будинок у центрі Києва

Міністерство культури та інформаційної політики сподівається, що пошкоджений російським дроном-камікадзе будинок у центрі Києва буде відреставровано, «попри тяжкі ушкодження».

«Хоча цей будинок і не мав офіційного статусу пам’ятки, він є частиною архітектурного ансамблю, який формує історичну атмосферу міста», – наголосила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Вранці і вдень 17 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл України. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе. Внаслідок цієї атаки у Києві обвалилася частина історичного будинку ХІХ століття на вулиці Жилянській. Під його завалами опинилась частина мешканців. Загинули, за останніми даними чотири людини, зокрема, молода пара, яка чекала на дитину.

Тиждень тому – 10 жовтня, – внаслідок масованого обстрілу України армією Росії об’єкти культури, як заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, зазнали збитків на кілька мільйонів гривень.

Загалом, за його словами, після 24 лютого збитки у сфері культури України внаслідок російської агресії становлять орієнтовно сотні мільйонів євро.

На початку жовтня міністр культури та інформаційної політики в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що наразі МКІП невідомо, скільки культурних цінностей російські війська вивезли за час повномасштабної агресії РФ.

Водночас він анонсував першу зустріч у форматі «інформаційного Рамштайну» для обговорення міжнародної допомоги українській культурі. За його словами, такий захід може відбутися вже наприкінці жовтня.