Через масовані обстріли 10 жовтня об’єкти культури зазнали мільйонних збитків – Ткаченко

Внаслідок масованого обстрілу України армією Росії 10 жовтня об’єкти культури зазнали збитків на кілька мільйонів гривень, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Є необхідні кошти, які зараз виділятиме уряд для музеїв не лише нашого підпорядкування, а й інших відомств, для невідкладних робіт (тобто щоб закрити вікна, дахи). Але насправді потрібно провести більше робіт. Тобто роботи з виділення коштів уже тривають, я сподіваюся, що їх буде продовжено найближчим часом. Йдеться про мільйони гривень», – пояснив він.

Загалом, за словами Ткаченка, збитки у сфері культури України внаслідок російської агресії після 24 лютого становлять орієнтовно сотні мільйонів євро.

На почтку жовтня міністр культури та інформаційної політики в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що наразі МКІП невідомо, скільки культурних цінностей російські війська вивезли за час повномасштабної агресії РФ.

Водночас він анонсував першу зустріч у форматі «інформаційного Рамштайну» для обговорення міжнародної допомоги українській культурі. За його словами, такий захід може відбутися вже наприкінці жовтня.