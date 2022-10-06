Перша зустріч у форматі «інформаційного Рамштайну» може відбутися вже наприкінці жовтня – Ткаченко

Перша зустріч у форматі «інформаційного Рамштайну» для обговорення міжнародної допомоги українській культурі може відбутися вже наприкінці жовтня. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр культури та інформаційної політики Одескандр Ткаченко.

«Є кілька країн, які проявляють активну позицію. І ми сподіваємось, що сформуємо коло таких зацікавлених осіб або у форматі окремої зустрічі тих, хто найбільш активний і зацікавлений, або у форматі зустрічі міністрів ЄС або G7. Принаймні порядок денний всіх влаштовує і питання, які ми порушуємо, всі кажуть, що вони на часі і потрібно це робити. Першу зустріч можна очікувати або наприкінці жовтня, або в листопаді», – зазначив Ткаченко.

За словами міністра, однією з головних тем такої зустрічі буде пошук засобів для протидії російській дезінформації та пропаганді.

«Потрібно мати постійно діючий механізм обміну інформацією між країнами, скажімо так, цивілізованого світу для того, щоб протидіяти російській пропаганді, а також інструменти цієї протидії. І протидіяти наративам, які вони вкидають, потрібно в режимі актуального часу», – пояснив Ткаченко.

Ще однією темою обговорення під час «інформаційного Рамштайну», як очікує міністр, буде питання допомоги українським журналістам під час війни.

«Ми б хотіли, щоб це відбувалось завдяки фонду наших донорів, під наглядом наших донорів, за певним алгоритмом видачі грантів для українських медіа, які потраждали від падіння рекламного ринку. Чому це важливо? Нам важливо зберегти роботу журналістів тут, в Україні, для того, щоб можна було висвітлювати війну і всі події, які відбуваються навколо України», – зазначив Ткаченко.

Наразі зустрічі у форматі «Рамштайн» відбуваються для обговорення міжнародної військової допомоги Україні. Свою назву цей формат тримав через місце, де проходять такі обговорення, – авіабазу «Рамштайн» у Німеччині.

Водночас Міністерство культури та інформаційної політики використовує назву «інформаційний Рамштайн», виходячи з не з місця зустрічі, а з формату таких обговорень.