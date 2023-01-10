Обстріл Очакова: російські ракети підірвали сховище мін часів Другої світової війни – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував вибух в Очакові напередодні, спричинений російським ракетним ударом.

Як пояснив Кім у відеозверненні, у місті поруч із раніше вже обстріляною військовою частиною зберігалися протикорабельні міни часів Другої світової війни, які залили бетоном.

«Зробили такий могильник, щоб не вибухнуло, бо було небезпечно. Просто на березі, в піску. Їх було багато, їх залили бетоном Бог знає коли. Росіяни чогось вирішили, що це склад боєприпасів, і мужньо туди стріляли довго й нудно. Вчора дорогою ракетою, наче «Кинжалом», двома штуками, пробили метр бетону, щоб підірвати міни Другої світової війни», – сказав голова області.

За словами Кіма, цим ударом російські війська «позбавили вікон і дахів пів міста Очаків і навели паніку в Миколаєві», проте ніхто не загинув.

Читайте також: Кінбурнська коса поки залишається лінією фронту, ситуація складна – ОК «Південь»

Напередодні Кім повідомив про обстріл російськими військами міста Очаків. За його даними, обстріл пошкодив лікарню, проте на її території ніхто не постраждав. Також поранення отримали 15 людей, в тому числі дворічна дитина.

За даними Офісу генпрокурора, також пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.