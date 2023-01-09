Обстріл Очакова: кількість поранених зросла, серед них є дитина

Кількість поранених внаслідок обстрілу Очакова зросла до 15 людей, серед них є дитина, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 9 січня.

«Кількість поранених в Очакові зросла до 15, з них – одна дитина 2 роки», – написав він у телеграмі.

Раніше Кім повідомив про обстріл російськими військами міста Очаків. За його даними, обстріл пошкодив лікарню, проте на її території ніхто не постраждав. За даними Офісу генпрокурора, також пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Спочатку повідомлялося про вісім поранених.

За даними Офісу генпрокурора, через російську агресію станом на 9 січня загинули 453 дітей, ще 877 поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.