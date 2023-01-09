Російські війська обстріляли Очаків, голова облради повідомляє про 9 поранених

Російські війська обстріляли Очаків, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 9 січня.

Він зазначив, що обстріл пошкодив лікарню, проте на її території ніхто не постраждав.

«Надійшло вісім поранених, з них троє перевезені для лікування до Миколаєва», – написав Кім у своєму Телеграмі.

Згодом голова обласної ради Ганна Замазєєва додала, що станом на 17:10 відомо про дев’ятьох поранених.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.