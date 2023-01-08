Кінбурнська коса поки залишається лінією фронту, ситуація складна – ОК «Південь»

Із Кінбурнської коси поки не вдалось вибити російських військових, ніхто не має абсолютного контролю над цією південною територією Миколаївщини – це наразі лінія розмежування, лінія фронту, зазначила очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 8 січня.

«Російські війська ще присутні на Кінбурнській косі, ситуація досить складна. Знов-таки й погода не сприяє легкому завершенню і короткочасності цієї операції… Так само з островами ще продовжується бойова робота, і контролю абсолютного поки не має жодна зі сторін», – наголосила Гуменюк.

Очільниця пресслужби акцентувала, що наразі підрозділи ЗСУ «більше працюють над знищенням ворожих потужностей (на деяких територіях Миколаївської області – ред.). Хоча глибокого тилу у ворога вже немає. Практично всюди на лівому березі Дніпра йде бойова робота».

22 листопада Кім повідомляв, що для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі. Він також заявляв, що прильотів по області значно поменшало, ведуться відновлювальні роботи.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті зауважив, що українські сили зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Херсонської області в разі звільнення Кінбурнської коси.