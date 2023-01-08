Зеленський про «перемир’я» Кремля: спроба маніпулювати дипломатією вже не спрацює

«Різдвяне перемир’я» Кремля було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку РФ, зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 січня.

«Світ знову побачив у ці дні, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті», – наголосив президент, коментуючи «перемир’я» РФ.

Він нагадав, що окупанти вдарили запалювальними снарядами по Херсону відразу після Різдва, а також обстріляли Краматорськ та інші міста Донбасу. Їхні атаки були націлені на цивільні об’єкти.

«Все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито «перемир’я». Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює», – зазначив Зеленський.

Він також додав, що лише посилення України, відновлення територіальної цілісності, повернення людей з російської неволі є справжніми гарантіями миру.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

В Україні назвали ідею Путіна «лицемірством». Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Президент США Джо Байден також відзначив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.