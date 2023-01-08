ОК «Північ»: російські війська вдарили із артилерії по прикордонню Чернігівщини

Вдень у неділю, 8 січня, російські військові вдарили по Чернігівській області з артилерії, повідомляє Оперативне командування «Північ» у телеграмі.

За інформацією військових, у період із 13:05 до 14:15 окупанти обстріляли район села Галаганівка – було зафіксовано сім «прильотів».

«Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», – додали в ОК «Північ».

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.