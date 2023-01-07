Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Двоє цивільних загинули в Бахмуті через російські обстріли – Кириленко

Супутникове фото руйнувань у Бахмуті від 4 січня 2023 року

Російські війська обстріляли низку населених пунктів Донецької області протягом доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, одна людина поранена через обстріл Курахового, також пошкоджені дві житлові багатоповерхівки та будівля лікарні.

«На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено п’ятьох людей, пошкоджено п’ять приватних будинків», – заявив Кириленко.

Читайте також: РФ, ймовірно, бачить у контрнаступі на Кремінну загрозу силам біля Бахмута – розвідка Британії

Крім того, ще одна людина дістала поранення в селі Предтечине Костянтинівської громади.

Раніше Кириленко заявив, що російські обстріли знищили понад 60% Бахмута.

4 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія і далі зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Супутникові фото Бахмута: до і після атак російської армії (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Супутникові фото Бахмута: до і після атак російської армії (фотосвідчення)

Агенція Reuters 4 грудня оприлюднила знімки Satellite image ©2023 Maxar Technologies Бахмута. Видно, як місто виглядало до і після російського штурму

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG