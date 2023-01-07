Двоє цивільних загинули в Бахмуті через російські обстріли – Кириленко

Російські війська обстріляли низку населених пунктів Донецької області протягом доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, одна людина поранена через обстріл Курахового, також пошкоджені дві житлові багатоповерхівки та будівля лікарні.

«На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено п’ятьох людей, пошкоджено п’ять приватних будинків», – заявив Кириленко.

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Крім того, ще одна людина дістала поранення в селі Предтечине Костянтинівської громади.

Раніше Кириленко заявив, що російські обстріли знищили понад 60% Бахмута.

4 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія і далі зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.