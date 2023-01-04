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Понад 60% міста Бахмут знищено, в середу загинули двоє цивільних – Кириленко

Літня жінка в Бахмуті, грудень 2022 року

Понад 60% Бахмута знищено, російські війська продовжують спроби наступати на місто на північному сході Донецької області, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, 4 січня внаслідок обстрілів у місті загинули двоє мирних жителів.

«Які б спроби увійти в місто ворог не робив, він не просувається. Які б вони не робили просування, вони були відкинуті на колишні позиції, за межі міста. Насправді вони зараз перебувають на рівнинній спустошеній території, що також сприяє їхнім величезним втратам особового складу», – сказав Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Раніше 4 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія і далі зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

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