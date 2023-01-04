У Міноборони розповіли, які населені пункти Росія намагатиметься захопити найближчим часом

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляє, що Росія зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

«За даними Головного управління розвідки Міноборони плани кремля залишаються незмінними – примушення керівництва нашої Держави до переговорів силовим шляхом. Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки», – написала вона у телеграмі.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що найбільш складною на фронті залишається ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

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Раніше Валерій Залужний повідомляв, що у 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. На сьогодні, за його даними, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.

В лютому минулого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

У 2022 році провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.