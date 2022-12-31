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«Катастрофа, більше як місто не існує»: Буданов розповів про ситуацію в Бахмуті

Українські військові обстріляли з артилерійської системи «Піон» позиції російських військ поблизу Бахмута Донецької області, 26 грудня 2022 року, ілюстративне фото

Армія РФ майже повністю знищила місто Бахмут на Донеччині та зробила його непридатним для життя, розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

«Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з «нуля», ніж відбудовувати», – сказав він.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

21 грудня британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.

2022 у фотографіях: яким він був для України. Війна очима кореспондентів Радіо Свобода
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2022 у фотографіях: яким він був для України. Війна очима кореспондентів Радіо Свобода

24 лютого 2022 року Росія почала широкомасштабну війну. Буча та Ірпінь, Маріуполь й Одеса, Харків й Ізюм, Київ і Бахмут. Бої, окупація, звільнення, масові поховання, прощання із загиблими. Фотосвідчення від кореспондентів Радіо Свобода: війна очима тих, хто був у самому її епіцентрі

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