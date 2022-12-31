«Катастрофа, більше як місто не існує»: Буданов розповів про ситуацію в Бахмуті

Армія РФ майже повністю знищила місто Бахмут на Донеччині та зробила його непридатним для життя, розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

«Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з «нуля», ніж відбудовувати», – сказав він.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

21 грудня британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.