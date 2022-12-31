ЗСУ відбили 15 атак російських військових – Генштаб

Українським військовим 30 грудня вдалось відбити 15 атак армії РФ у Луганській та Донецькій областях, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

«За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар'їнка Донецької області», – уточнили в Генштабі.

Також, за словами українських військових, Авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження окупантів та три – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито російський розвідувальний БПЛА типу «Орлан-10».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, п’ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників», – зазначили в Генштабі ЗСУ.

За наявною інформацією, на території тимчасово окупованого Криму, російські військові сформували списки осіб, які підлягають мобілізації у січні 2023 року.

Раніше в командуванні Повітряних сил повідомили, що вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні. За даними Повітряних сил, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили.