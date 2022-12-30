Генштаб: Росія 30 грудня здійснила 16 авіаударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі

Протягом доби 30 грудня російські війська завдали 16 авіаційних ударів, 15 із яких – по цивільній інфраструктурі України, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що загарбники продовжують ведення наступальних дій на Лиманському і Бахмутському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Російських обстрілів зазнали населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському напрямках, свідчать дані Генштабу.

Раніше в командуванні Повітряних сил повідомили, що вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні. За даними Повітряних сил, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили.