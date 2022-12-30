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Генштаб: Росія 30 грудня здійснила 16 авіаударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі

Українська самохідна артилерійська установка веде вогонь по позиціях армії РФ на лінії фронту. Харківська область, 24 грудня 2022 року

Протягом доби 30 грудня російські війська завдали 16 авіаційних ударів, 15 із яких – по цивільній інфраструктурі України, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що загарбники продовжують ведення наступальних дій на Лиманському і Бахмутському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Російських обстрілів зазнали населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському напрямках, свідчать дані Генштабу.

Раніше в командуванні Повітряних сил повідомили, що вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні. За даними Повітряних сил, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили.

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