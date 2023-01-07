РФ, ймовірно, бачить у контрнаступі на Кремінну загрозу силам біля Бахмута – розвідка Британії

Місто Кремінна на Луганщині залишається одним із районів найбільш запеклого протистояння в Україні, повідомляє розвідка Великої Британії в суботу.

Відомство вказує на те, що бої продовжилися «на звичайному рівні» під час святкування Різдва за юліанським календарем 7 січня.

«Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який вони вважають ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області», – йдеться в зведенні, яке цитує Міністерство оборони.

Розвідка зазначає, що протягом останніх трьох тижнів бої навколо Кремінної зосереджені у лісистій місцевості на захід від міста.

«Оскільки хвойний ліс забезпечує деяке прикриття від повітряного спостереження навіть взимку, обидві сторони, ймовірно, не можуть точно скорегувати артилерійський вогонь. Як це типово для операцій у лісах, бої здебільшого зведені до зіткнень піхоти, часто на короткій дистанції», – додає відомство.

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У грудні експерти заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечив це, повідомивши про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

31 грудня голова Луганської області Сергій Гайдай вказав на стратегічну важливість деокупації Кремінної, в тому числі для звільнення інших великих міст Луганщини – Сєвєродонецька та Лисичанська.